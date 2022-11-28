洗米華及旗下公司疑欠債未還　遭債主入稟追討逾4.22億元

綽號「洗米華」太陽城集團董事周焯華，上周五（25日）被一間公司入稟高等法院，指周及其擁有的公司去年借款3億港元至今未還，遂追討3億款項，以及共1.22億港元利息，合共4.22億港元。

原告是Champion Trade Group Limited，2名被告依次是Star Soul Investments Limited及周焯華。入稟狀指，2021年7月30日，首被告簽訂協議，定明新鴻基結構融資有限公司、聯合融資有限公司（AG Capital Limited）及李成輝（音譯）作為借款人，次被告作為擔保人，共借3億港元給首被告。被告須於2021年12月15日或之前償還3億貸款，連同約1361萬港元利息。不過，被告最終沒有在限期前還錢。

入稟狀續指，至2022年5月13日，借款人與原告達成轉讓契約，借款人將上述3億港元款項的權益、利息等轉讓給原告處理。原告其後多次去信被告要求還款，但被告依然沒有繳付欠款。原告因此入稟追討3億款項，及合共約1.22億港元利息，以及是次訴訟所衍生的訟費。

案件編號：HCA1636/2022