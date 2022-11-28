2男涉前年7.1銅鑼灣非法集結　官今裁定表證成立

2020年7月1日數以千計的示威者在灣仔及銅鑼灣一帶設置路障和縱火，期間有示威者在高士威道和禮頓道一帶高聲吶喊、與警方對峙，以及破壞一幅祝賀香港主權回歸的橫額，警方掃蕩時拘捕共68人。事隔接近2年後，其中4名被捕男子被警方落案起訴1項非法集結罪，其中2男不認罪，案件今(28日)在東區裁判法院開審。控方指2男在現場曾持傘掩護其他示威者搬路障，並邀請法庭透過影像片段辨認2男身份。裁判官裁定案件表證成立，押後至明日(29日)續審。

本案共4名被告，分別為葉健榮(40歲、送貨員)、林永耀(24歲、工程師)，以及同為22歲的學生蔡偉賢和黎子元。控罪指，4人於2020年7月1日，在銅鑼灣高士威道66號或附近與其他不知名人士參與非法集結。葉和黎早前承認控罪，各被判監4個月。

控方今指沒有控方證人目擊林和蔡參與非法集結，但邀請法庭透過影像片段辨認2名被告，並指現場片段拍攝到2人打開雨傘，尾隨護送及遮擋搬路障的示威者。控方在庭上播放片段，指兩2名分別身穿格仔恤衫及紅色上衣的人即案中被告，與2名被告被捕時的衣着脗合，而2被告的背囊亦被搜出伸縮雨傘。辯方則表示身份辨認有爭議，但留待陳詞階段處理。控辯雙方承認事實指，2020年7月1日約下午1時， 數以千計的示威者在灣仔及銅鑼灣一帶設路障，警方約於下午4時展開掃蕩，及後在銅鑼灣運動場外拘捕2名被告。

案件編號：ESCC713/2022