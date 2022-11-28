迷暈前度擸刀鎅頸　女護士認蓄意傷人還押候判

診所女護士去年與男友分手不久，到曾是2人愛巢的男友居所執拾物品期間，遞予對方一支自家製並加入安眠藥的檸檬茶。在對方喝下「加料」檸檬茶感暈眩時，她突以刀傷害對方頸部，對方痛醒與她糾纏期間，她又疑以刀自捅而流血倒地。女護士事後被捕，今（28日）於區院承認一項蓄意傷人罪，求情稱當日因見舊愛使用非她所贈的新銀包中，有一張他與女同事的合照，才一時衝動犯事。法官將被告收押至12月9日量刑，期間待索閱其精神及心理報告。

被告區淑琳(28歲)，承認於2021年3月11日，在觀塘一單位蓄意傷害歐姓男事主。求情稱被告患有嚴重抑鬱，曾嘗試自殺，獲建議繼續接受治療。而被告與事主一起經歷7年時間，期間亦兩年同居，曾打算結婚，後卻因婚禮、價值觀問題而分開，被告只是突然衝動犯事，並沒預謀。惟法官質疑被告不但自製檸檬茶，且她是護士，應知傷害頸部可嚴重致命等，辯方則強調被告並沒預謀意圖，被告當日看見事主有新銀包，打開一看又發現事主與女同事的合照，一時衝動致犯事。

案情指被告與事主本是情侶，後於去年2月分手，被告同月尾搬離事主的住所。在案發當日，被告聯絡事主指欲執拾留下的物品。被告到達事主家後，把一支自製檸檬茶交給事主，事主喝後感頭暈及嘔吐，後躺在電腦椅上休息。惟事主突然感到左邊頸很痛，並發現流血及被告在他左邊，他推開被告及隨即用手按着傷口。事主並見被告手持一把生果刀，為免再遇襲，於是與被告糾纏欲搶走刀。被告期間跌下刀，又欲撞向電腦枱但遭事主阻止。事主報警，並追看走到屋前的被告，只見被告躺在地上，腹部流血，刀則在其身旁。兩人事後同被送院，事主頸及手指均有裂傷，被告則在醫院被捕。檸檬茶後被發現含有安眠類藥物唑吡呾。

案件編號：DCCC 788/2021