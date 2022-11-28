曾接載內地旅客　七旬的士司機確診　列輸入相關個案

澳門再添一宗輸入相關的確診個案。當地新型冠狀病毒感染應變協調中心今日(28日)表示，該宗個案為74歲的男澳門居民，任職的士司機，暫列為輸入相關病例。患者今早經快測確診，上載結果至網上平台，衛生局隨即安排他進行核酸檢測，結果同樣為染疫，已被安排到高頂公共衛生臨床中心進行隔離治療。他近期沒有外遊史，有輕微喉嚨痛，不過曾於上周五(25日)或周六(26日)中午接載4名內地旅客，當中1人在車內曾咳嗽。

中心表示，根據流行病學調查，患者為一般的士的早更司機，每日由早上9時至下午5時半工作，由上周四(24日)至昨日(27日)期間有上班。每日早上會到「棠記美食」食早餐；昨晚亦曾到「生記海鮮飯店」用晚膳。患者的詳細流行病學調查仍在進行中。今午多名警員及防疫人員已封鎖「棠記美食」，有數名防疫人員在食店內進行環境採樣，據了解，店內有5人被帶走。市政署將派員到場消毒。

另外，培正中學表示，該校的2名同學為上述個案的家人，有關學生今日已無上課。校方也取消所有跨班活動、聯課活動、體育活動，並進行全校清潔消毒；至於今午所有聯課活動也暫停，補習班及延展班則照常。