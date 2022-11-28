終院今處理黎智英聘英御用大律師　陳澤銘稱不便評論案件

壹傳媒黎智英被控違反《港區國安法》串謀勾結外國勢力等罪，早前獲高院批准聘用英國御用大律師Tim Owen代表抗辯，律政司挑戰失敗後，向終審法院申請上訴許可，並將於今日(28日)頒布判決。律師會會長陳澤銘指裁決前不便評論案件，但尊重法庭就每一宗案件的判決，而司法獨立是本港賴以成功的基石，他對法院有信心。

陳澤銘又提到《港區國安法》是較新的安排，而《港區國安法》附則第62條表明有其凌駕性，當本地法律與《港區國安法》有不一致時，則以《港區國安法》規定為準，而最終解釋權在人大常委會。

被問到如果要釋法，他指應該由終審庭行使釋法權或由特區政府提出，對法治的傷害較小。陳澤銘表示，本港過去已有5次釋法，分別由法院提請、中央主動提出或特區政府提出，重申他對香港法院有信心。

另外，議員黃英豪今日在裁決前被問到若情況不變，是否需要請全國人大常委會釋法。黃指全國人大常委會具《基本法》的解釋權，稱「唔好覺得人大釋法係有咩問題」，又表示案件即將有裁決，已進入司法程序，故不便作評論。