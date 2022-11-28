黎智英准聘洋大狀存效忠及洩密風險　團體示威拒外籍人員參與

黎智英聘請英國御用大律師Timothy Wynn Owen(又稱Tim Owen)作代表律師，律政司反對決定，案件上訴至終院。有團體在終院今午(28日)頒判詞前，在終院門前拉橫額示威，認為《港區國安法》涉及國家安全機密，如果有非中國籍司法人員參與，包括法官在內，則極有可能出現效忠及洩密風險，強調絕對不能讓外籍司法人員參與。

今午3時許，多名香港政研會成員在終院門外拉起寫着「重判黎智英 聲討政治黑暴黑手」字眼的橫額，表示政研會在上周五(25日)開始發起聯署，要求禁止非中國籍司法人員參與。截至昨午(27日)5時，已有6,877人參與。政研會形容黎智英是違反國安法的「漢奸大頭目」，將去信港區人大，要求立即啟動釋法程序，並認真研究國安法審訊能否直接轉移內地法院審訊，體現國家安全的重要性和《港區國安法》的權威性。

政研會續指，國安處調查的過程、掌握的證據、取證的辦法等，都可能涉及更多國安案件，如果被洩露予敵對外國政治勢力，將可能造成對不利國安處執法的情況，所以絕對不能讓外籍司法人員參與。另外，參與本港國安法審訊的外國司法人員，可能被其國家政府迫使透露審訊證據的機密內容，本地法律是無法懲處在其他司法管轄區內的違法行為，一切保密協議、專業操守形同虛設。