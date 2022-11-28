中大生疑辦悼念活動　校內持橫額派白紙　保安曾到場拍照

內地因應新冠疫情爆發，多個省市均有社區需封控管理，惟新疆烏魯木齊日前有住宅起火，居民疑走避不及出現死傷，多地因應防疫措施爆發民眾活動，當中包括本港。而繼香港大學之後，中文大學今日(28日)亦有學生在校內聚集，並舉起貼有相關消息的橫額，悼念烏魯木齊大火的死難者。

據中大「大學社區報」今午4時許在其Facebook專頁發文，指有同學在校內仲門、中國文化研究所及文化廣場的範圍悼念，有同學手持及展示寫有「你的生命，我的生命，本是一條命 2022.11.24」的黑底白字布條，以及相關網絡文宣截圖，並向途人派發A4白紙，至下午3時離開現場。有上述同學反映，指有大學保安曾到現場拍照記錄，但未有過問詳情。

香港大學昨日(27日)亦有內地留學生在大學街，持文宣及鮮花悼念烏魯木齊大火的死難者。直至校方報警，警員到場後記錄相關學生資料後離去。科技大學昨晚亦有內地留學生在Seafront放下紙鶴及燃點蠟燭，拼出「1124」字樣悼念死難者。北閘附近亦有學生在地上留下白色蠟燭及悼念字句。