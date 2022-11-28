打擊搵快錢行動拘10男女　涉盜竊打劫等罪行

為打擊街頭搵快錢行動，深水埗警區刑事部於本月16日至27日，一連12日聯同深水埗分區及長沙灣分區特遣隊警員，採取一連串情報主導的拘捕行動。警方共拘捕10人(21至82歲)，包括6名本地男子、1名印度漢、1名巴基斯坦漢、1名55歲越南籍女子及1名28歲本地女子，他們分別涉嫌與多宗「盜竊案」、「搶劫案」、「入屋爆竊案」及「以欺騙手段取得財產案」案件有關，案中損失的金額約17.3萬港元。

警方表示，進行盜竊的賊人施以聲東擊西的方法，假裝進入便利店、超市或士多購物，要求職員提取大量貨品。當職員到貨架或貨倉提貨時，賊人便趁機偷取香煙或罐頭食品等。另外，賊人亦會針對地盤工地或裝修單位，找一些比較低設防的工地，盜取維修和裝修工具、或一些裝修物料等，從而變賣圖利。除此之外，有賊人會針對長沙灣或深水埗區的屋邨，有長者習慣日間在家不關大門及鐵閘，乘機進入他們的住所偷取財物。

上述案件的被捕人中，3男1女已被暫控11項「盜竊」罪，案件已於本月18、21及23日提堂，並將於明日(29日)在西九龍裁判法院再提堂；1名男子已被暫控3項「爆竊」罪，案件已於上周三(23日)在西九龍裁判法院提堂；1名男子已被暫控兩項「以欺騙手段取得財產」罪，案件已於上周三在西九龍裁判法院提堂。另外1名被捕男子及1名被捕女子已獲准保釋候查，分別須於12月中及下旬向警方報到。其餘兩名男子現正被扣留調查。案件調查仍在進行中，不排除會有更多人被捕。