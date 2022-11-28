今增7793宗確診　輸入佔605宗　另多26患者離世

本港新冠疫情漸趨穩定。衞生署衞生防護中心公布，今日(28日)本港新增7,793宗確診個案，包括7,188宗本地個案，以及605宗輸入個案。醫管局則新增26宗確診病人在公立醫院離世，再創近期新高，第5波截至目前累計10,505名新冠死者。

至於變種株方面，本港沒有新增本地或輸入變種株個案。截至今日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中，累計發現224宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、12宗BF.7及34宗BQ.1.1亞系個案，另累計發現80宗XBB、16宗XBD、1宗BA.2.75.2、2宗BF.7及102宗BQ.1.1亞系本地個案。另外，新增886間學校呈報共2,255宗個案，涉及1,882名學生及373名職員；有8間學校因疑涉及傳播，個別班別要停課一周。

院舍方面，新增9間院舍出現個案；涉及5間安老院舍及4間殘疾院舍，共有9名院友染疫，故有20名院友列為密切接觸者，需要接受檢疫。醫管局亦表示，過去一周有341名來自安老院舍的確診病人入院，較11月第3個星期及11月第2個星期的299、241人持續上升。局方對情況表示關注並會密切留意情況，加強外展團隊對安老院舍的醫療支援。