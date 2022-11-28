金鐘賽馬會禁毒天地完成翻新　下月5日重開

香港賽馬會禁毒資訊天地於2021年2月暫停開放，進行大規模翻新工程，而重啟典禮已於今日(28日)舉行，並將於12月5日重新對公眾開放。保安局表示，雖然本港毒品問題整體受控，但面對吸毒情況轉變及其帶來的挑戰，政府將加強禁毒工作，包括將大麻二酚(CBD)列為毒品管制，並繼續與各界攜手共建健康無毒的香港，同時提醒市民，特別是年輕人，在下月的長假期外遊或聚會時，要對毒品保持警惕。

禁毒資訊天地坐落於金鐘道政府合署低座頂層，獲香港賽馬會慈善信託基金捐助興建，於2004年啟用，是香港首個以禁毒教育為主題的常設資訊及資源中心，於去年2月起進行大規模翻新工程，以提升其角色及功能，進一步加強禁毒預防教育及宣傳工作。翻新後的禁毒資訊天地以「破繭而出」為設計主題，象徵着蛻變及轉化。香港賽馬會慈善信託基金再次撥款為場館增設多項互動多媒體設施和裝置，包括動感遊戲和顯示毒害的人體影像裝置。建築署亦在翻新中加入環保裝置，為邁向碳中和出一分力。

保安局禁毒處已委聘東華三院作為禁毒資訊天地的營運夥伴，今日的重啟典禮，標誌着工程圓滿竣工，禁毒常務委員會（禁常會）主席李國棟醫生、香港賽馬會慈善及社區事務執行總監梁卓偉博士等擔任主禮嘉賓。