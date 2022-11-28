酒店人情公價企硬1500元　擺酒圍數跌　派餅卡人情升幅最多

港人疫下生活復常，人生大事之一的結婚宗數亦回升。結婚資訊平台「生活易」於9月至11月訪問1,226名於今年至2024年間結婚的新人，發現今年全年結婚宗數約為2.9萬宗，較去年的2.7萬宗升約9%。而每對新人平均結婚總開支約38萬港元，按年亦升9%，其中「婚宴酒席」仍是最高消費的項目，需花費15萬港元，按年升3%，但較疫情前的2019年跌20%，而「婚紗攝影」升幅達28%，至2.5萬港元；「結婚首飾及戒指」及「蜜月旅行」的升幅亦達雙位數。平台估計整體結婚消費市場總值達99.8億港元，按年升24%。

婚宴酒席人情方面，調查指今年未有調整，高級酒店、一般酒店公價分別為1,500港元及1,000港元，私人會所及特色婚宴場地舉辦的公價亦相若，而酒樓、午餐婚宴及西餐廳則維持800港元。不過，平台說新人近年因疫情較多選擇舉辦酒會，人情中位數由去年的600港元升至800港元；及邀請出席婚姻登記處或教堂的簽字儀式的人情由去年的300元加至500元，分別升33%及66%，而只派餅卡的人情由100港元升至300港元，按年升兩倍。

「生活易」媒體業務及市場部主管周卓盈提到，新人近年傾向舉行簡約婚禮或戶外證婚，而酒店開始增加泳池、花園等選，因此部分新人會改以雞尾酒酒會取代婚宴，又說有新人只邀請親友觀禮或派餅卡，所收的利是金額會較大。調查又指，受本港防疫措施及移民潮影響，平均擺酒圍數持續下跌，由2018年的20圍，跌至今年的16圍，但禮金中位數則由2018年的5萬港元，逐步逆市上升至今年的6.8萬港元。