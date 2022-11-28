8成家長認為電子書難取代實體書　政黨促加強市場開拓及推廣

政府近年積極推行電子化教育，疫情下更促進電子學習的需求。就中小學生使用電子與實體教科書的習價和開支、以及家長對電子學習的意見，有政黨早前進行問卷調查，結果顯示近6成學生同時使用實體與電子書，有6成受訪者的支出達到3,000元以上；而有近8成家長認為電子書不能取代實體書。就今次調查結果，議員顏汶羽建議政府要做好配套支援措施，加大電子書市場開拓，且要增加津貼，協助學校改善硬件、教師培訓等問題。

該政黨今日(28日)表示早前訪問了228人，調查發現，實體與電子教科書兩者兼用的支出最高，可見部分學校未有完全轉用電子課本，變相令購書費用大增，加重家長壓力，亦有逾6成受訪者認為電子教科書不會減輕家庭財政負擔。而有近7成受訪家長認為電子教科書在學習方面不會較實體書優勝，因電子書可能會影響視力健康、難以集中精神及難做筆記。但有逾4成家長認為電子書的最大優點是減輕書包重量。

針對家長認為政府與學校需要提供的支援，有32.9%的家長覺得政府要加強流動電腦裝置及上網支援，增撥更多資源，而有近5成家長認為學校要提供足夠的電子設備，協助監督子女的學習情況及進度。議員顏汶羽認為，政府需要加強電子教科書開拓及推廣，為學校同家長提供優質同價格合理的電子課本，政府同時要加強現行的「資訊科技綜合津貼」，鼓勵學校申請「優質教育基金電子學習撥款計劃」，以加強學校硬件、資源、教師培訓、購置電腦等配備。