前年元旦遊行無牌管有無線電收發器　4人被判囚12周至15個月

前年元旦遊行，3男1女涉嫌無牌設置無線電收發器，打算傳達警方布防資訊，4人承認被控設置或維持電訊設施罪，其中1人另涉承管有攻擊性武器、仿製火器、以及無牌管有無線電通訊器具，案件今（28日）在西九龍裁判法院判刑，裁判官劉綺雲分別判處4人即時監禁12星期至監禁15個月。裁判官指今次犯案沒引致暴力事件屬僥倖，引起的潛在風險及程度相當嚴重和廣泛，法庭必須判即時監禁式刑罰。

4名被告依次為陳良新（70歲，退休人士）、余敬邦（60歲，工程師）、繆日謙（34歲，售貨員） 及甄淑儀（31歲，文員）。4人均承認於 2020年1月1日，在香港沒有牌照而設置或維持電訊設施，即3部無線電收發器，裝設有2條未經批准頻道。陳、余原來被控在同日分別無牌管有1和9部對講機，獲控方撤控。繆承認同日在香港無牌管有4部對講機，但否認管有1支雷射筆、6把摺刀、1把匕首、1把開山刀、4把斧頭和1支氣槍，經審訊後被裁定罪成。

裁判官指，陳、余、繆在案發前2個月開始在通訊群組商討裝設無線電設備的詳情，反映他們理念相同，各人扮演重要且不同的角色，他們罪責相同。甄不是群組成員，她應朋友繆的要求借出房門安裝無線電收發設備，她應知道該設備是相當大及有規模的運作，法庭不接納她以為設備用作疏散人群及協助救護員救人。裁判官最終判處陳及余監禁5個月，繆因涉及另外3罪判囚15個月，甄為警方錄取無損權益口供指證繆可獲減刑，判囚12星期。

案件編號：ESCC 1099/2020