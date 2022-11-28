建築工人腳踢4歲繼子後腦　承認襲擊兒童罪判囚12周

一名25歲建築工人於今年7月疑因4歲繼子不願吃飯，在黃大仙住所內兩度腳踢繼子後腦，使繼子跌倒地上；屋內閉路電視拍下事件經過，因而被揭發。涉案建築工人早前承認一項對所看管兒童或少年人襲擊罪，今（28日）在九龍城法院被判監12周。

25歲被告CWK、報稱建築工人，他被控於2022年7月20日，在黃大仙慈雲山道慈正邨一單位，身為超過16歲而對4歲男童X負有管養、看管或照顧責任的人，故意襲擊男童X，其方式相當可能導致男童X受到不必要的苦楚。

案情指，被告與4歲男童X的生母於2019年結婚。案發當日約傍晚6時許，當時X正坐在客廳一椅子上，被告踢向X後腦，使X撞在前方的桌子，X立即雙手掩面及哭泣，被告再次踢向X，使X跌倒地上，被告又再踢向椅子，椅子因而撞到X頭部。案發屋內裝有閉路電視，被告妻子得悉後將片段電郵給保良局職員，及後職員報警，警方沒有在X身上察覺表面傷痕。被告在警誡下，稱因為X不願意吃飯而踢他。

案件編號：KCCC 1997/2022