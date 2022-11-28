多59地點納強檢　屯門湖康警察宿舍上榜

再增59個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案、污水樣本驗出新冠病毒而被納入強檢名單，政府今日(28日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該59個地方的人士，須於明日至後日(29日至30日)期間進行病毒檢測。政府明日會於馬灣珀麗灣重開臨時流動採樣站，位於深井海韻花園的臨時流動採樣站明日亦會繼續運作。

污水驗出新冠病毒的地點如下：

1.沙田博康邨博文樓

2.沙田新田圍邨豐圍樓

涉及多宗病例的地點如下：

1.大埔逸雅苑逸欣閣

2.將軍澳廣明苑廣新閣

3.屯門兆軒苑逸生閣

4.慈雲山慈樂邨樂滿樓

5.天水圍慧景軒1座

6.屯門友愛邨愛禮樓2座

7.天水圍天頌苑頌恩閣

8.九龍城啟朗苑啟洋閣

9.將軍澳將軍澳中心5座

10.沙田愉翠苑愉居閣

11.天水圍栢慧豪廷9座

12.藍田康逸苑康年閣

13.東涌逸東一邨福逸樓

14.柴灣富景花園6座

15.荃灣翠濤閣3座

16.深水埗愛海頌5座

17.屯門屯門湖康警察宿舍1座

18.青衣宏福花園4座

19.屯門景峰花園5座

20.土瓜灣翔龍灣5座

21.屯門叠茵庭1座

22.馬灣珀麗灣25座

23.馬鞍山嵐岸7座

24.元朗朗城滙3座

25.屯門兆康苑兆順閣

26.深井海韻花園2座

27.藍田滙景花園2座

28.青衣偉景花園1座

29.屯門青山公路新墟段133號玫瑰花園

30.粉嶺碧湖花園2座

31.鰂魚涌太古城怡山閣

32.粉嶺粉嶺名都嘉蘭閣

33.香港仔漁暉苑景暉閣

34.將軍澳嘉悅1座

35.屯門康景花園B座

36.筲箕灣耀東邨耀貴樓

37.天水圍嘉湖山莊景湖居1座

38.天水圍嘉湖山莊景湖居13座

39.荔枝角美孚新邨6期蘭秀道34至36號

40.大埔天鑽10座

41.土瓜灣帝庭豪園3座

42.馬鞍山嵐岸2座

43.西營盤廣豐臺2座

44.馬鞍山嵐岸1座

45.沙田沙田中心新寧大廈

46.馬鞍山嵐岸3座

47.紅磡海逸豪園7座

48.大埔新達廣場1座

49.沙田愉翠苑愉揚閣

50.鰂魚涌太古城金星閣

51.茶果嶺麗港城17座

52.屯門錦華花園B座

53.馬鞍山新港城C座

54.大圍海福花園福祺閣

55.屯門悅湖山莊1座

56.薄扶林學士臺2座

57.北角健威花園D座