政Whats噏：塵封掃描器開箱　李偉峰科技考古

十年前嘅菲林掃瞄器，其功能已追唔上時代。

科技推陳出新，昔日當時得令嘅數碼產品，不知不覺就變「古董」。油尖旺區議員李偉峰，近日搵返一部塵封多年嘅菲林掃描器，開箱之後發覺欠缺電源線，大費周章尋找電線之後，又發覺掃描負片不能轉回正像，到底應否買過部新掃描器，令佢十分糾結咁話。

李偉峰今日(28日)喺社交平台發表「開箱文」，話「部機買咗近十年都未用過。原來scan(掃描)黑白可以，負片唔識轉，同埋每個file(圖檔)得800-1200kb」，照咁睇，呢部菲林掃描器嘅功能的確落後於時代。話說十年前嘅李偉峰係議員助理，日常工作不時都會使用相機，於是就網購一部菲林掃描器，打算以數碼方式儲存菲林影像，但後來工作繁忙「無咗件事」，新購嘅菲林掃描器就此入咗「冷宮」。

早前，李偉峰見到一則有關數碼影像嘅廣告，先至醒起自己擁有一部尚未開箱嘅菲林掃描器。以今日嘅科技標準，當年嘅器材無疑係非常落伍，尤其是掃描彩色負片，要另外再搵圖像軟件先至可以轉做正像，真係十分麻煩。雖則話目前嘅掃描器多數都兼具文件同菲林嘅功能，問題係佢自己部掃描器只能針對紙張文件；睇嚟物色另一部菲林掃描器，恐怕都無咩懸念啦。