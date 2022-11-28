增兩宗無症狀輸入　明起進醫院須出示快測　或24小時核酸證明

澳門有的士司機今早(28日)被驗出確診新冠肺炎，其3名親戚亦先後於下午證實染疫。衛生局今晚表示，為配合政府防疫措施，明(29日)起進入醫院須出示當天的快測或24小時核檢無染疫證明。另外，澳門當日多兩宗無症狀輸入個案，分別自緬甸及澳洲入境。

衛生局表示，明日起所有進入衛生局轄下仁伯爵綜合醫院、各衞生中心，鏡湖醫院、科大醫院及銀葵醫院等醫療機構的人士，包括就診者和訪客，須出示當天抗原檢測結果或採樣日後24小時內核酸檢測結果證明。未能出示者，則須在現場進行快速抗原檢測，檢測結果為無染疫方可進入。此外，亦須遵守出示有效的澳門健康碼、佩戴外科或以上標準的口罩、接受體溫監測和掃描場所碼等防疫措施，此等措施會按疾病預防及控制中心指引作適時調整。

此外，新冠病毒感染應變協調中心公布，昨日(27日)新增2宗無症狀感染輸入個案，均為女性，年齡分別為23及49歲，均已被送往指定地點隔離。澳門至今已錄得799宗確診個案和1,926宗無症狀感染個案，而本土個案為零宗。