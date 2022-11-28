政Whats噏：智慧公廁嘥資源 甘文鋒：科技投入有優次

早前東網報道，政府喺多區嘅公廁引入「智慧元素」，然而啟用未幾已見問題多多，淪至廢擺設。屯門區前區議員甘文鋒指時代巨輪下，本港嘅市政服務都應該要科技化，然而事有輕重緩急，其實有更多公共設施宜優先使用科技元素，況且資源並非無限，點樣令市民嘅利益最大化，係值得探討嘅課題。

甘文鋒日前出席網台節目時表示，大家都希望香港成為一個智慧城市，無論官方同民間亦期望甚殷，而呢方面嘅進展，就係智慧廁所嘞。甘文鋒強調自己並唔反對科技，話進入公廁之時能透過屏幕知悉裏面仲有幾多個閒置廁格等資訊，做法非常之好。之不過，既然人都已經去到洗手間，就算裏面嘅廁格爆晒棚都要等㗎啦，人有三急之下唔通再走半公里路到其他地方搵公廁咩？

相較於公廁，甘文鋒質疑科技嘅運用，應否投放於其他更為迫切嘅事呢？佢話好多泊車位不足長期困擾車主，即使問題存在多時仍得不到改善，有關部門若非指已發展地區再無空間可開設停車場，就係話某啲準備發展嘅地區需規劃同做好多評估報告，有關泊車設施嘅興建隨時係十多年後。佢話過往喺區議會又或者地區工作中，都有唔少人提及外國無論單車或汽車，停泊嘅場地即使只有一層都可以泊到兩層汽車，有啲場地只要司機或車主攞咗張票，就會自動泊去某一位置。其實智能泊車嘅技術已經好成熟，仲有無必要去等呢？相關問題討論咗咁耐，值得政府優先處理啦。

講起科技應用，甘文鋒話佢兩個月前再訪闊別多年嘅上海，發覺當地嘅電子系統有翻天覆地嘅變化，譬如以前好多人所講嘅「滴滴打車」依家已經好少人用啦，因為當地人使用嘅高德地圖甚至電子支付平台已新增打車服務，尤其是後者仲匯合多個有關打車嘅應用程式，可直接比較邊個最平同最快。甘文鋒話內地嘅應用科技係不斷按市民需要而發展，反觀香港，政府文件好多都仲係手寫版本，而呢啲現象都係較智慧廁所更急需於解決。