疫下常停課家長壓力大　逾10%受訪父母現中至重度抑鬱

本港近日新冠肺炎疫情反彈，令人憂慮港府或再收緊防疫措施，而學校早前因為疫情而長期停課，加劇了家長的壓力。香港精神科醫學院研究指，於兩年前的本港第3波疫情期間，有大約10%的家長患有抑鬱症、焦慮症及創傷後壓力症等症狀，而子女有特殊學習需要的家長，更有接近一半人出現精神疾病病徵。

該學院於2020年6月12日至11月4日，即本港爆發第3波疫情期間，從8所小學招募了633名父母，要求他們填寫網上自我報告，結果發現有13%受訪父母有中度至重度抑鬱症狀，13%父母有中度至重度焦慮症狀，14%父母有明顯的創傷後壓力症症狀。另外，有特殊教育需要的孩子，其父母的情況要差得多。在患有注意力缺陷多動障礙(ADHD)兒童中，47%父母有中度至重度抑鬱症狀，47%人有中度至重度焦慮症狀，49%人有明顯的創傷後壓力症症狀。在患有自閉症譜系障礙(ASD)兒童中，43%人有中度至重度抑鬱症狀，37%人有中度至重度焦慮症狀，37%人有明顯的創傷後壓力症症狀。

該學院獲商界及基金資助，於今年9月推行為期2年的「家校齊家教計劃—第二期」，將家長教育課程服務由計劃首期的6所小學，延伸到12所小學，為全校家長提供基礎訓練、進階教育工作坊、同儕互助小組、一對一的家長面談，以及計劃與專業指導，以適切地跟進家長的需要，紓緩家長的壓力。