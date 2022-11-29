中港下月合辦網上高等教育展　提供北大清華等升學資訊

文憑試考生可免內地聯招試報考內地頂尖學府。中國國家教育部和本港教育局聯合舉辦的2023/24學年內地高等教育展(網上博覽)將於下月3至9日透過網上平台舉行，為有意赴內地升學的學生和家長介紹該學年內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃(文憑試收生計劃)的各項安排及相關升學資訊。參與文憑試收生計劃的內地高等院校會依據文憑試成績擇優錄取香港學生，免卻同學參與內地聯招試的需要。

下月的網上博覽，有132所內地高等院校參與，包括中央戲劇學院、北京大學、清華大學及復旦大學等，各院校會在網上平台設置虛擬展覽攤位，介紹其院校及學科資訊、收生要求、名額及學習費用等。內地院校代表亦會透過網上直播，講解計劃的收生程序及安排；設有多場分享會，包括由内地院校代表介紹各個課程的特色、内地畢業的港生分享升學經歷及由不同嘉賓提供就業前景分析等。分享會在其中兩日(3日及4日)於網上博覽的平台作直播，及後亦可在網上重溫。

此外，教育局聯同中國教育交流(香港)中心和學友社合作編印《內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃指南》，提供有關文憑試收生計劃及內地升學的全面資訊。指南將於明年1月透過學校派送予全港中六學生，電子版亦會於稍後上載至教育局網頁。