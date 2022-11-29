康文署呈獻音樂家譚盾新作　沉浸式展現志蓮淨苑中華之美

康樂及文化事務署下月將免費呈獻國際著名音樂家譚盾最新作品「志蓮淨苑．聽視界」，節目結合沉浸式實景演出、聲音花園、講座和示範及展覽等元素，將志蓮淨苑的建築群打造成如夢如鏡的場景，展現大自然、藝術與中華文化之美。

「志蓮淨苑．聽視界」的主要節目包括於下月10及11日在斧山公園蓮園作本港首演的「淨土．蓮Immersive實景秀」，譚盾將其作品《淨土．蓮》以沉浸式實景呈現，透過夕陽時分的志蓮淨苑庭院與園林作為舞台，演出糅合建築與音樂、敦煌壁畫與元宇宙、實景電影與戲劇舞蹈元素，為觀眾帶來一趟洗滌心靈的體驗。譚盾亦會於下月4日，在南蓮園池香海軒將親自講解志蓮淨苑建築美學與敦煌壁畫的關係，並分享他過去創立水樂堂和研究敦煌音樂的經驗，配以即場樂器示範，帶領觀眾一同探索建築與音樂的關係。另外，下月3至11日期間，南蓮園池將化身成聲音花園，播放5件來自敦煌壁畫172窟的古老樂器的飄逸之聲，與園內唐代木質結構建築群構成一道獨特聲音景觀。另外，南蓮園池的香海軒將展出5件古樂器的仿製品供市民參觀。

上述節目均免費入場，其中「淨土．蓮Immersive實景秀」及「建築與音樂」講演須以網上方式預先登記座位，有興趣人士請於今日上午10時起到康文署網頁登記，座位有限，先到先得，額滿即止。