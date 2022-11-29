正本會　正本堂　造福人群26載

26年前《正本會》（Wiser Club）成立，提供獨有無侵害性、無副作用及無後遺症的「正本醫學」智慧健康服務，救治了無數群醫束手無策的奇難雜症病人。更於16年前開發自家保健產品品牌《正本堂》，推出9款高品質低價格在美國製造的特效配方補充劑，幫助了不少病人和市民改善健康，榮獲《東方日報》及《on.cc東網》「超卓保健產品企業大獎」實至名歸。

《正本會》是一個導人步向更健康生活的機構，通過超卓知識讓世人可以活得更長壽更快樂。「欲善其身，先正其本」是《正本會》的口號，意思是想把你的身體搞好，先要把本身的「本」更正過來。該會所創立的「正本醫學」，是一種將中西醫學融會貫通，並利用現代電腦數碼科技，配合中國穴位經絡學問，加上營養治療學、微生物學、化學、物理學、能量醫學的知識所開創的一門嶄新醫學。《正本會》及《正本堂》副總裁梁慧瑩小姐（Vivyenne），以及《正本堂》執行董事梁智焙先生（Jay），正是《正本會》創辦人兼總裁梁柏濤先生的女兒及兒子，也就是這些智慧學問的執行人。

Vivyenne指出：「約30多年前嫲嫲患上柏金問題，試過不少西藥都無效，而且還出現胡言亂語狀況。當時我和弟弟Jay在美國南加州大學讀書，爸爸每年飛來美國幾次探我們，兼到大學書局、圖書館翻閱醫學書籍和出席講座，看看有甚麼方法可醫到嫲嫲。」Jay續說：「爸爸後來在Dr. Joseph Pizzorno撰寫的《自然療法百科全書》中，看到用維他命及草藥可改善病況的無副作用療法，並透過電郵跟作者討論交流，更不時參觀補充劑產品的博覧會，購買不同維他命試食和研究。結果嫲嫲果然好轉，再無手震等情況。」

Vivyenne道：「數年後，鐵板神數董慕節大師幫爸爸批命，指他『身有三技，數中注定』，頭兩技分別是音樂表演提拔後輩（曾為不少國際巨星舉辦演唱會，如Bee Gees、西城秀樹及安全地帶等），以及跟馬匹有關行業（出版馬經及主持賽馬貼士熱線），都十分準確。第三技就是行醫濟世，說他命中有天醫星照耀，將來會是個很出色的醫師，極力建議他放棄眼前的豐厚收入，轉行懸壺濟世。加上爸爸在自然療法方面的學問造詣令梁永雄醫學博士十分佩服，他們遂於26年前創辦《正本會》。」Jay補充：「當時還邀請到美國著名自然療法學府Bastyr University創校校長Dr. Joseph Pizzorno擔任《正本會》顧問，他曾任美國兩位總統布殊及克林頓的醫療政策顧問。」

Vivyenne指出：「爸爸憑着多年個人智慧及臨床經驗，先後寫了三冊銷量創紀錄的《令你震驚的健康真相》，第一冊更銷至28版，他對脾臟功能的分析比哈佛醫學院更早了7年。他將中西醫學融會貫通，成功開創了『正本醫學』。我們先透過無毒無侵害性的穴診儀，檢查病人身上數百個穴位，通過經脈了解每一個器官的情況，哪種重金屬或化學毒、細菌、病毒、真菌致使其身體不適，又或病人缺乏某種維他命、礦物質及氨基酸等都可準確知道。再將得出的檢查數據分析，找出病因並制訂有效配方及療程作出正本培元的治療。26年來成功解決了很多奇難雜症，建立十分良好的口碑。」

「至於自家保健產品品牌《正本堂》，是我們因應病人完成療程復原後，需要一些營養補充劑去保養身體；但在市場找不到或不夠安全奏效，於是9款保健產品因而誕生，涵蓋身體各器官所需，當中好幾款更是獨家配方。」像旗下暢銷的「勁腦靈」，其配方綜合了不少病人全身包括中樞神經系統檢查數據而開發，除含有對有助腦部血液循環和記憶力的銀杏葉、保護腦部細胞的Taurine牛磺酸外，還加入了L-Glutamine氨基酸，能清除腦內阿摩尼亞，避免腦組織受損。而「血氣旺」則有齊14種礦物質，且採用螯合方法製造，令身體更容易吸收，是能活化免疫球蛋白IgA、IgG等的市場上唯一保健產品，對抗疫有特效。其他還有含紫錐花、離胺酸、大蒜等配方可助身體製造抗體、增強免疫力的「抗感敵」。「血管保」含有葡萄籽精華、洋葱素、甘橘生物類黃酮等成分不止對血管有好處還可以對抗惡細胞，以及採用有機原材料製造的「七寶蟲草靈芝」等。我們的骨膠原配方更加有透明質酸等，對骨骼及肌膚都有好處。

Vivyenne指爸爸不單止行醫濟世，且在助人行善方面亦十分熱心。「為了紀念偉大的嫲嫲，我們於10年前以嫲嫲李少芳的名義創立『李少芳基金』，並在英皇書院設立了獎學金，頒予高班及初班兩位中文及英文成績最佳的同學，至今10年已有20位精英同學獲得獎學金，希望將來他們可以成為社會棟樑。過去疫情兩年，『李少芳基金』、《正本會》 及《正本堂》合共捐了$1,374,100給多個慈善團體，除了英皇書院外，還有保良局、東華三院、仁濟醫院、河南鄭州賑災、公益金、香港老人福利服務、耆樂長者協會、香港糖尿聯會、老人之友及聯合國難民署等。我們於兩個多月前（9月12日）在瑰麗酒店舉行了《正本會》26周年的慈善午宴，籌得20多萬元善款繼續造福人群。」