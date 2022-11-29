指定垃圾袋須重新招標　環保署：垃圾徵費仍維持最快明年落實

拖延超過16年的垃圾徵費去年成功立法後，未實施已一波三折，近日爆出徵費實施所需的指定垃圾袋經早前招標後，仍未能尋得合適的垃圾袋生產商，共收到的26份標書，但合要求的標書標價過高，需要重新招標。環保署首席環境保護主任胡勁欣今日(29日)在電台節目拒透露過去的標價與政府預期有多少差距，強調不想浪費資源。

胡又指，標價比預期高，是因為原材料價格上漲，廠房需考慮生產風險成本和通脹等，當局已容許部分工序轉到內地完成。胡稱，將檢視合約條款，包括縮短合約期至2年及減少塑膠袋層數等，以增加競爭，有待律政署處理文件，會很快重新招標，同時考慮縮短投標時間至1個月，垃圾徵費的目標仍會維持最快明年落實。

綠惜地球環境事務總監朱漢強憂垃圾徵費延遲實施，他稱，外國實施垃圾徵費後，可以減少2成廢物，推算若本港延遲半年實行，將無法減少36萬噸廢物，影響公眾對政府實踐環保的信心。朱指，有需要維持現時環保署在標書要求，即垃圾袋物料的原生塑膠和回收塑膠的比例各佔一半，但擔心本地回收量不大，材料可能短缺，政府應設立1至2年過渡期，逐步增加使用回收塑膠物料的比例。