「團進團出」堂食暫得一團獲批　旅議會：落差不大　

全球大部分國家及地區進入後疫情時代，台灣亦宣布下月起解除戶外口罩令，惟聲言正逐步復常的香港雖然放寬入境至「0+3」，但在檢測及口罩令依舊嚴苛的情況下，吸引遊客來港的成效十分有限，即便上周起讓持黃碼旅客「團進團出」進入指定食肆堂食，截至昨日(28日)亦只有一個入境團申請並獲批，反應差強人意。有餐飲界代表指，初步僅8間中式食肆有意成為「團進團出」指定食肆，盼入境團的午餐及晚餐的每人收費可以最高200港元。

香港餐務管理協會主席梁振華坦言，食肆初步對「團進團出」反應不太熱烈，初步只有8間中式食肆有意成為指定食肆，均是大型中式酒樓，一般酒樓會分間400至500平方呎空間接待「團進團出」客，他會協助有關食肆聯絡旅行社進一步洽談，業界期望入境團午餐做到每人收費100至150港元，晚餐收150至200元。現時有意參加的食肆均未有設定菜式，細節仍待與旅行社商討，他冀下月中旬將所有有意參與的餐廳資料交予旅行社，讓旅行社可規劃聖誕檔期入境團的堂食安排。

旅遊業議會總幹事楊淑芬就指，截至昨日(28日)共有30家旅行社提交登記成為「團進團出」合資格旅行社，已審批的登記行程數目仍維持8個，旅行社提交新增登記行程包括堂食安排，有部分會包起全間餐廳，亦有部分餐廳設包廂接待團客，旅議會正向旅行社了解行程細節。她表示，漸漸接獲更多有關堂食行程的查詢，認為現時參與的食肆數目與旅議會最初期望相若，不至於有很大落差。