疫下學業壓力大　逾24%受訪中學生現焦慮　較疫情前升近9%

新冠疫情踏入第三個學年，學生是其中一個受防疫措施影響最深最廣的群體，在經歷停課及網課交煎，應付沉重學業功課，加上長時間活在口罩下，看不見老師及同學的表情及笑容，不少學生心理健康面對挑戰。香港青年協會今日(29日)公布「中學生情緒及求助狀況」調查結果，發現逾46%學生壓力指數屬偏高水平，更有24%成人出現不同程度的焦慮傾向，較疫情前上升近9%，情況值得關注。近半受訪學生表示不願意求助，有中學生壓力大至晚上獨自哭泣，亦有應屆DSE考生因學校追趕課程不斷補課令其學習意志消沉。青協認為學校應在復常路上留有喘息空間，多關注學生在課業以外的身心及社交需要。

青協今年10至11月期間以便利抽樣自填問卷形式成功訪問了5,160名中一至中六學生，了解他們的情緒及求助狀況。結果顯示，九月開學後，令學生最感困擾的事情依次為「功課／考測繁重」46.7%）、「學習動力低」（39.4%）及「成績退步」（29.1%）。問卷亦參考了焦慮症自評量表（Self-Rating Anxiety Scale, SAS），以了解青少年的焦慮情況，結果顯示24.2%受訪學生有輕度至嚴重程度的焦慮傾向，較兩年前的21.9%輕微上升，與疫情前2018年的15.4%相比，則增加了8.8%。他們過去一星期較常出現的焦慮徵狀主要為「我容易感覺疲倦和乏力」(45.3%)，「我容易感到煩亂或覺得驚恐」(29.6%)及「我覺得比平時容易緊張和著急」(29.1%)。受訪學生被問及在學校遇到煩惱或不開心時，願意(50.4% )和不願意求助(49.5%)的比率約各佔一半。求助心態方面，88.5%同意「我不反對向別人求助，但我有煩惱會盡量自己解決」，69.9%同意「我認為遇到情緒困擾是人之常情，不需要掩飾」；亦有70.9%認為「求助需要很大勇氣」。

香港青年協會副總幹事徐小曼指，雖然疫情陰霾未消散，但大部分中學已逐步復常，包括恢復全日課及重新開放課後活動，惟不少學生反映課程緊湊，功課繁重，學業壓力快速升溫。她認為學生之間的學習和適應步伐存在差異，加上今學年的新老師比例增加，學校在復常路上宜留有喘息空間，多關注學生在課業以外的身心、社交和全人健康需要，加強經營校內關愛互助氛圍，提升學生歸屬感和幸福感。而學生嘗試自己解決問題後，若情緒仍然持續困擾，甚至影響日常生活，便應盡快求助。除了可以找父母、老師、社工傾談，社區亦有不同形式及具信譽的輔導資源可供選擇。對於不少學生表示容易感到疲倦、乏力，有機會是壓力及負面情緒的早期徵兆，學生及身邊人應多加留意。

青協「關心一線2777 8899」於去年9月至今年8月期間，分別處理22,780宗與情緒相關的求助個案，較去年上升3,335多宗；另有9,113宗與校園生活相關的求助個案，當中以「升學」、「學習技巧」及「校園適應」為最主要範疇。有求助的學生升中四後課程進度非常緊湊，常常溫習至深夜，缺乏充足休息下，學習狀態每況愈下，學生擔心成績退步，壓力大至經常晚上獨自哭泣。亦有應屆DSE考生之前大部分時間都以網上或混合模式上課，今年中六是全實體課，學校因追趕課程而需不斷補課，令他非常吃不消，加上今年有幾個科目轉了新老師任教，難以主動請教，對他的學習成效大打折扣，學習意志也變得愈來愈消沉。