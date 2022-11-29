黎智英8.18非法集結案囚12月　上訴方指集結性質為疏散非遊行

壹傳媒黎智英因組織及參與2019年8月18日、8月31日、10月1日及2020年6月4日的非法遊行或集結，被共判囚20個月。其中黎在8‧18案中，在區院經審訊後被裁定組織及參與未經批准集結兩罪成立，該案兩罪判監12個月，黎早前就該案提出上訴要求推翻定罪及減刑，同案的李柱銘和何俊仁等6名被告亦提出上訴許可申請。高院上訴庭3名法官於今天（29日）繼續處理他們的申請。案件下午繼續。

7名上訴申請人分別為黎智英、李柱銘、何俊仁、李卓人、吳靄儀、梁國雄及何秀蘭。就8‧18案，黎智英與同案另有8名被告全被裁定罪成，除本案其餘6名申請人外，亦包括區諾軒及梁耀忠，他們分別判監8至18個月不等，其中李柱銘、何俊仁、吳靄儀和梁耀忠獲准緩刑。不過梁耀忠及區諾軒並無提出上訴。

上訴方陳詞指，當日參加者從不同的方向及途徑，前往維園以參加集會，但由於人數眾多，為了有效疏散想離開維園的群眾，以及騰出空間讓外面的參加者進入維園，才採用「流水式」集結。加上警方封鎖部分港島綫地鐵站，舉行維園集會的民陣亦想藉申請人帶領群眾和平地疏散至金鐘，故此涉案集結的性質是疏散而非遊行。上訴方提出，有合理基礎支持黎是相信「流水式」是與警方協調下的處理人群的方法。此外，今早有公眾人士在法庭外延伸區域拍照，法官經商議後表示會將事件轉介警方跟進。

案件編號：CACC 84/2021