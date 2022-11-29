專業界別課程資助8所專上院校　共2238個副學位學額

教育局今日(29日)公布2023/24學年，指定專業/界別課程資助計劃(SSSDP)將資助8所專上院校共29個副學位課程的2,238個學額。該學年的資助金額將按綜合消費物價指數的變動調整。實驗室為本課程的資助金額將由2022/23學年的每年38,520港元增至39,140港元；非實驗室為本課程的資助金額則由每年22,120港元增至22,480港元，兩者均增加約1.6%。

局方表示，該29個指定副學位課程屬於6個對人才需求殷切的範疇，分別為建築及工程、電腦科學、創意工業、護理、運動及康樂和旅遊及款待。有關課程和學額數是經教育局諮詢相關政策局和部門後決定。至於調整後的資助金額，適用於符合資格的新生和舊生，資助會在課程的正常修業期內發放。獲資助的學生只須支付扣除資助後的學費，有需要的學生仍可就實際應繳學費向在職家庭及學生資助事務處轄下的學生資助處申請學生資助。

指定專業/界別課程資助計劃旨在資助學生修讀選定範疇的指定全日制經本地評審自資學士學位及副學位課程，為有殷切人力資源需求的行業培育人才。今年《施政報告》宣布，由2023/24學年起擴大計劃至涵蓋銜接學位課程，詳情預計在年底前公布。