組織倡優先關顧男男性接觸者6類人群　盼2030年前消除愛滋病

香港愛滋病顧問局今日(29日)發表「香港愛滋病建議策略(2022-2027)」文件，提到新增愛滋病個案自2015年達到頂峰以來，新呈報個案已連續6年減少，未來數年趨勢尚待觀察。文件提出訂立「95-95-95」治療目標，包括2026年底前本港須達到95%愛滋病病毒感染者知道自己受感染、95%受感染人士已接受抗逆轉錄病毒治療法(antiretroviral therapy)等，以及95%正接受治療人士成功抑制病毒載量。策略文件亦提到確定6類優先關顧人群，包括男男性接觸者、女性性工作者及其男性顧客等。

發言人指，策略文件為參與防治工作的主要人士提供行動框架，在未來5年攜手努力，以預防、治理及控制愛滋病。當中多項措施和目標符合世衞和聯合國愛滋病規劃署的策略建議，共同目標是在2030年前，結束愛滋病對公共衞生的威脅。策略中制定的目標與聯合國愛滋病規劃署訂立的「95-95-95」治療目標，即95%愛滋病病毒感染者已經知道自己受感染、95%被確診受感染人士已經接受抗逆轉錄病毒治療法、以及95%正接受治療人士已經能成功抑制病毒載量，以及90%優先關顧人群獲得愛滋病綜合預防服務方案的目標也是一致，同時亦根據現時的情況和科學發展，針對各關注問題提出具體優先行動。

此外，文件中確定6類優先關顧人群，包括男男性接觸者、愛滋病病毒感染者、少數族裔、跨性別人士、注射毒品人士和女性性工作者及其男性顧客；以及8個核心策略領域下的建議優先行動，包括使各愛滋病病毒綜合預防工具的獲取更為便捷、為優先關顧人群提供針對性的愛滋病預防介入項目和教育、為優先關顧人群中需要關注的個別群體制定專門介入項目、擴展愛滋病病毒測試服務，推廣及支援新的檢測模式、強化愛滋病治療和護理流程、加強及推廣青少年的性教育、改善並致力消除對愛滋病病毒的污名化和歧視，和動員政府和社會各界之間的合作以創造變革。