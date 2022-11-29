議員質疑職安健條例定義含糊　促清晰交代

政府擬提高職業安全及職業健康罰則，最高罰款提高至1000萬港元。立法會相關法案委員會今日(29日)召開第七次會議，繼續逐條審議階段。多名議員關注條例內有關電工的「合資格人士」定義，指定義含糊不清，容易令東主誤墮法網。

議員李鎮強質疑何謂合資格，是否小學三年班畢業都合資格，又是否需要牌照。政府指需要有經驗、受訓練，並指很多「老師傅」經驗老道，部分行業並非一定需要牌照，但承認牌照也是法例監管的方法。李鎮強又反問，如果有訓練就可以，是否他和委員會主席陸頌雄亦可以視作「合資格」電工。

另一議員陸瀚民指明白條例因時制宜，但合資格人士可能不知道自己是否合資格，如沒有定義，很多人會自以為合資格，但其實並不合資格，促政府釐清。政府指每條法例有相應的「合資格人士」的定義，每個條例解釋比劃一解釋更好。

對於條文內指合資格的人士需要檢查設備，議員郭玲麗指並無列明檢查多少次。政府補充指合資格的人每天最少檢查一次設備，承認文件有疏忽，並稱不好意思。

李鎮強認為法例已經舊，質疑為何不釐清，東主如果聘請不合資格人士就容易誤墮法網。陸頌雄指如果每一個行業都寫清楚何謂合資格人士十分困難，又質疑是否需要「全身都係牌照先可以返工？」勞工及福利局副局長何啟明指，如全部都要列明，則需進一步修訂，更需要諮詢相關行業委員會，要走很多程序。及後，郭玲麗則指自己有電工A牌資格，同樣認為條例需要清晰釐定何謂合資格人士。

有關法案委員會已召開多次會議，仍未完成逐條審議階段，主席陸頌雄稱，今日進度較為順暢，預料需再開6至10小時會議，期望聖誕前完成逐條審議，但認為「唔一定得」，如保守估計則「農曆新年前啦！」