手機聊天紀錄涉參與營運　控方指證周焯華為賭底面最高話事人

綽號「洗米華」的太陽城集團始創人周焯華，因涉嫌在中國境內開設賭場而被澳門司警拘捕，他涉犯建立犯罪集團，不法經營賭博、詐騙及洗黑錢等共289項罪。控辯雙方今日(29日)在澳門初級法院開始結案陳詞，檢察官指，太陽城集團透過「主太營」、「營運部」進行賭底面犯罪活動，又提供相關系統優化工作，相信周焯華知情，合理推論他為賭底面活動最高話事人，而案中第5被告張志堅則負責賭底面一般管理。

檢察官表示，根據司警調查搜證及各證人證詞，包括案中第1被告周焯華的手機聊天紀錄、監聽資料、太陽城公司系統、群組內容等證據，均顯示賭底面的「主太營」、「營運部」屬於太陽城，不但會定期向太陽城匯報賭底面情況、分析「營運」盈利，也有證據顯示周直接參與及允許經營賭底面，以及允許賭客延遲還賭底面的欠款。

控方續指，在涉及賭底面部分的228次紀錄中，周焯華曾14次給予指示。而早在2014年，周焯華已指示下屬分開計算底數和面數；有97間涉嫌食貨公司，當中30間有周焯華佔股。另外，多名博企的代表律師在庭上發言，均稱有證據顯示，案中被告以分工合作方式在博企實施賭底面活動，詐騙行為令企業有損失，要求作出應有補償。