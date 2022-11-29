涉港鐵戴震蛋緊貼少女臀部　男醫生非禮案押12.30裁決

醫生涉於港鐵車廂內啟動放在自己陰莖附近的震蛋，將其貼向少女臀部之非禮案，今天（29日）繼續在西九龍裁判法院審訊。控辯雙方早前已就應否讓口供呈堂的特別事項呈交書面陳詞，今天作口頭補充。暫委裁判官王詠文將案押後至12月30日續審，屆時就特別事項作裁決。

29歲被告李永熙，被控於2022年4月15日，在一列深水埗站前往太子站的港鐵列車其中一節車廂內猥褻侵犯女子Ｘ。辯方律師陳詞指，早前負責拘捕及看守被告的警員口供不合理，拘捕警員麥江峰見到被告下體的震蛋裝置後，直言「唔敢相信眼前事實」，但麥及其他看守被告的警員卻堅稱他們沒有討論過該裝置。辯方指，早前啟德屋苑有人在露台當眾赤裸纏綿，都引起數百名與案件不相干的警員登入內部系統查看，因此本案的警員根本不可能會不討論。

辯方續指，當日被告及一眾警員進入太子站警務室，隔了一段時間才被解往旺角警署，辯方指出當時不用等警車，也有足夠人手柙解被告，理應一早將被告送到旺角警署，各警員解釋他們在警務室與被告閒話家常是不合理，而唯一合理推論是警員在警務室對被告進行「打、嚇、氹」，令被告在非自願情況下作出招認。

案件編號：WKCC 1235/2022