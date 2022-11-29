城市售票網新系統周四推出　同時段購票額增10倍至2萬人

康文署本周四(12月1日)將推出城市售票網新售票系統，全面提升系統容量及功能，並啟用全新面貌的網站、全新開發的流動購票應用程式「URBTIX」和新設的自助售票機。由周四中午12時起，所有現正於城市售票網公開發售門票的節目將轉由新系統處理，而全新的流動購票應用程式「URBTIX」將由當日起供市民於Apple App Store及Google Play下載使用，以取代原有的流動應用程式My URBTIX。

系統新增功能包括引入雲端技術平台，增大系統容量及彈性，在處理受歡迎節目開售首天，在同一時段內可容納的購票人數將由現時大約2,000個，增加10倍至約2萬個，並可配合服務需要提升至更高容量，以便更有效處理用量激增的需求。另新增虛擬排隊功能，在繁忙時間向輪候登入的顧客顯示實時輪候資料；售票系統可為正發售門票的受歡迎節目和其他節目提供多個分流，令購票流程更為便捷。

更新後的網站和全新流動應用程式將設有可作多層放大縮小的互動式座位表，市民可更清晰方便地預覽所選座位的位置；另智支援更多電子付款方式；新流動應用程式提供更多提升用戶體驗的新功能，包括支援在應用程式內以顧客手機預載的電子錢包付款；可儲存電子門票的電子票包；提示輪候購票顧客準備登入、提示顧客出席已購買節目和有關節目取消的推送通知功能等。