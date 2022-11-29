青年投身回收行業意向偏低　調查：僅2成家長贊成入行

環保減廢是全球可持續發展的重要議題，回收業屬可持續發展的產業之一。不過，有調查發現本港青年、老師及家長對環保回收業存負面印象，對於投身該行業發展意向較低，近3成受訪學生認為回收行業 污穢、枯燥及危險，只有約2成家長贊成子女投身回收業，受訪老師更沒有人曾推薦學生於回收業界發展。

海塑基金會(A Plastic Ocean Foundation) 於今年4至6月進行有關青年人對投身環保回收業的意向調查，一共訪問了1,409位中學生，846位家長，以及30位老師。調查發現，三組調查對象大部分認同回收行業別具意義，在社會中擔當重要角色，不過近3成學生認為回收行業污穢、枯燥及危險；只有約兩成家長贊成子女投身回收業，受訪老師更無人曾推薦學生於回收業界發展。調查更發現只有約一成半老師曾向學生提供回收業的相關資訊，反映學校在學生生涯規劃上提供的行業資訊並不全面，無助糾正學生、家長及教師對回收業的誤解之餘，亦難以提供全方位的就業指導。

礙於對行業架構及發展潛力等缺乏立體認識，即使新一代有志投身環保事業，亦難以得到師長支持。海塑基金會建議學校可與環保回收業界加強溝通，如舉辦實地考察及建立網上學習資源，並引入與行業相關的STEM知識課程或活動，使教師及學生可以一同了解回收業的運作與未來發展，並提供可靠的資訊及加強傳播，糾正大眾對回收業的誤解和負面印。為培育新一代回收專才，海塑基金會在擇善基金會資助下，於去年12月至今年11月舉辦「綠領新力軍」第一階段培訓課程，為回收業培訓青年人才。