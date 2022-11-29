今增7547確診　輸入佔590宗　多13名患者離世

本港新冠疫情漸趨穩定。衞生署衞生防護中心公布，今日(29日)本港新增7,547宗確診個案，包括6,957宗本地個案，以及590宗輸入個案。醫管局則新增13宗確診病人在公立醫院離世，分別為7男6女，年齡介乎53至99歲，當中有2人來自院舍，死者中有1人已打4針疫苗、7人已打3針。第5波截至目前累計10,518名新冠死者。另外，本地個案中，新增11宗XBB及2宗BQ.1.1病例；另多1宗BF.7輸入亞系個案。

衞生防護中心表示，密切監察確診檢測個案涉及變種病毒株的情況。截至今日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現224宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、13宗BF.7及34宗BQ.1.1亞系個案；另在本地個案中累計發現91宗XBB、16宗XBD、1宗BA.2.75.2、2宗BF.7及104宗BQ.1.1亞系個案。

院舍方面，新增23間院舍出現個案；涉及18間安老院舍及5間殘疾院舍，共有35名院友及6名職員染疫，故有72名院友及3名職員列為密切接觸者，需要接受檢疫。學校方面，共有807間學校呈報共1,757宗個案，涉及1,501名學生及256名職員；有28間學校因疑涉及傳播，23個班別要停課一周。