港鐵延長獎勵計劃　車站清潔工按表現每月獲800至1200元獎金

新冠肺炎疫情纏港接近3年，前線清潔工每日需接載使用過口罩、快速測試棒等醫療廢物，隨時可能染疫，尤以在人流密集的車站工作的清潔工受感染的風險更高。港鐵今年初撥款2,000萬港元推出「車站清潔獎勵計劃」，按表現評分犒賞車站清潔員工，每人每月可獲800至1,200港元獎金。港鐵表示，該計劃將延長多一年，獎金及發放準則不變。

「車站清潔獎勵計劃」涵蓋所有重鐵車站、輕鐵站及高鐵香港西九龍站的全職或兼職承辦商清潔人員，並每月根據各車站的清潔程度得分排名來發放相關獎金。得分較多，排名較高車站的清潔人員，當月有1,000港元額外獎勵，而負責相關車站洗手間清潔的人員因工作較繁重而獎勵會較多，有1,200港元額外獎勵。至於其他得分較少，排名較低車站的清潔人員獎勵金額為800港元，負責洗手間清潔人員則有1,000港元獎勵。

港鐵表示，自車站清潔獎勵計劃推出後，其網絡內各車站均保持良好的清潔衞生狀況，為感謝承辦商清潔人員的辛勞，決定將延長該計劃一年。新一輪計劃由2023年1月起生效，港鐵明年就該計劃額外投放的資源將與今年相若，需要超過2,000萬港元；港鐵亦會持續評估計劃成效，對提升鐵路網絡衞生水平的幫助。