海關與13國簽訂互惠認可協議　便利獲認證公司通關

為便利認可公司通關，海關將進一步推展「香港認可經濟營運商計劃」(簡稱AEO)資格認證，全球目前已有近100個海關當局參與有關計劃，遍及13個國家的海關達成互認安排，參與公司可享優先通關及減少查驗的便利。

海關關長何珮珊表示，本港獲得AEO認證的公司約有80間，包括本地的中小企及跨國公司，去年涉及約7,900億港元的貨物，佔該年內香港對外商品質易總額8%，她指，獲AEO認證公司等同海關信賴的夥伴，在互認國家或地區的海關同樣獲通關便利，在13個互認國家中，8個屬「一帶一路」沿線地區，她稱，海關將繼續推廣AEO互認安排網絡，配合國家及特區政府的發展策略，優先發展「一帶一路」沿線地區、區域全面經濟夥伴關係協定(RCEP)及上海合作組織，尤其會加強鄰近區域合作，如東南亞及亞太地區。

出席同一場合的商務及經濟發展局局長丘應樺表示，在去年，香港是全球第6大的商品經貿易體系，貿易總額超過10萬億港元，他支持海關推展AEO計劃，又認為香港具背靠國家、聯通世界的優勢，獲AEO認證公司的貨物可更便利合法通關，在CEPA下，香港貨物進入內地更可享零關稅，有助打入大灣區市場，他在未來1、2個月，將聯同本港商界出訪越南及中東地區，繼續為商界拓展海外市場。