青年認3度非禮胞妹　求情稱為滿足妹好奇被官駁斥

23歲青年於2016年在睡房內摸當時10歲妹妹的私處，及至2021年再先後在家中非禮妹妹的胸部及私處，妹妹最終向母親投訴，事件曝光。涉案青年被捕後，一度聲稱是妹妹主動捉住他的手去摸她胸部。涉案青年今（29日）午在區域法院承認3項猥褻侵犯罪，辯方求情指因為X對性感到好奇，被告出於對X溺愛和自己的懦弱才犯案。法官反駁指，被告必然知其行為不妥，質疑他只是利用X的無知去得到性滿足。案件押後至明年1月6日判刑，以待索取事主創傷報告、被告精神及背景報告，期間被告須還押。

23歲男被告代號「PTF」、報稱在餐廳水吧工作，原被控5項猥褻侵犯罪，被告今天承認其中3罪，其餘2罪獲准存檔法庭不予起訴。案情指，被告是事主X的哥哥，比X年長約8歲，2人與父母同住葵涌一單位，各有自己睡房。 2016年11月至2017年8月期間某日，被告與X一起坐在被告睡房床上，被告用手摸年僅10歲、就讀小四的X的私處，而X當時沒穿內褲。及至2021年6月某個晚上，被告用手摸X的胸部；同年7月某日，被告和X一起在被告房間睡覺時，被告把手伸入X內褲及摸X私處。同年7月29日晚上，X因拒絕被告的性要求而口角，X向母親投訴被告行為，及後被告承認曾摸X私處，事件最終報警處理。被告被捕後於警誡錄影會面中稱，6月當晚上他走到X睡房，打算看看X在做甚麼，但X卻向他露出胸部。被告叫X穿好衣服，否則會摸她，X卻質疑被告不敢摸她，被告便幫X把上衣拉下來，但X卻捉住被告的左手，再去摸她自己的胸部。

辯方今天為被告求情時，指被告出生於廣州，初來港時適應困難，因為感到無助和巨大壓力，故將感情和注意力投放在X身上，而X亦倚賴被告，隨着X對性感到好奇，被告出於對X的溺愛和自己的懦弱而犯案。法官王詩麗表示不能理解，「若然愛佢」為何要這樣做，質疑辯方是否陳詞沒有使用武力，便等於沒有違反X的意願，又指難道被告不是利用X的無知及從中得到性滿足，即使2人討論性話題，但被告必然知其行為不妥，王官直言不會接納相關陳詞。辯方又強調被告認罪，顯示其悔意，希望判刑以更生為主，望法庭考慮判處感化令。王官拒絕辯方提議，指被告「一而再、再而三」犯案，並指判刑須表達公眾的厭惡。

案件編號：DCCC 31/2022