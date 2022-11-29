立會通過民青局開設首長級編外職位　協助青年發展政策

民政及青年事務局建議開設1個首長級丙級政務官編外職位為期3年，同時重行調配1個首長級政務官常額職位以協助制訂、規劃和監督多項青年發展政策和措施，協助青年發展藍圖的政策和落實，以及負責處理婦女事務等。而有關重新開設1個編外職位，所需的年薪開支總額約為234萬元，包括薪金和員工附帶福利開支約為318萬元。立法會人事編制小組委員會今(29日)審批此建議時，有議員質疑政府在未有藍圖框架的情況下便增加人手，又擔心該編外職位所負責的事務，如推廣正向思維、生涯規劃和婦女事務等能否幫助協調落實，最終建議由小組全體議員贊成，且不建議財委會進一步討論。

議員周文港認為，過去政府雖有就青年發展藍圖落區諮詢，但目前政府在未有透露藍圖框架的情況下馬上要求增加人手，又指過去青年宿舍、青年廣場、制服團隊運作等範疇一直在運作，因此很難衡量職位的需求性。民青局副局長梁宏正指，部分工作計劃擴大，如青年宿舍未來將進一步增加，施政報告亦有相應的措施，因此認為需要重新開設編外位處理繁重工作。

針對推展正向思維和協助青年生涯規劃的工作，議員梁子穎指政府很多部門和政策割裂，如正向思維的課程交由教育局在學校執行，但學校在執行時卻沒有經費進行活動以深化價值觀教育，詢問政府如何統籌資源，令學校不用在申請資源上浪費時間再交報告。梁宏正表示會研究如何減少繁重程序，又指正向思維項目目標是12到35歲的青年，也希望離開學校的青年能夠受惠。

議員葛珮帆則針對婦女事務進行質詢，指文件中只有一段介紹婦女事務工作，可以看到政府的重視程度，又表示婦女很多政策分散在不同部門處理，如單親家庭贍養費追討、託兒福利、鼓勵生育政策、卵子銀行等，質詢該編外職務能否幫忙協調政策落實。梁宏正指民青局在今年7月1日後開始負責婦女事務委員會工作，並會處理婦女問題，而婦女自強基金的資助也由400萬增到1000萬，具體做法會和婦女事務委員會討論。但葛稱只是「有好過冇」，擔心新開設的職位兼顧範圍很多，指政府可研究「婦女政策藍圖」。葛續指擔心婦女自強基金只是「當交咗貨」，各個部門也不會將婦女問題「擺喺top agenda」。