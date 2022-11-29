簡約公屋選址涉屯門元朗等4地　首批單位料兩年多後落成

港府早前於《施政報告》提出興建簡約公屋，其選址終於出爐。根據最新立法會文件顯示，政府現階段初步確定發展「簡約公屋」用地有4幅，分別位於屯門第3A區近輕鐵青松站、屯門第54區近菁田邨、蓮塘尾近粉嶺高球會及元朗攸壆路近錦綉花園。成本方面，預計包括項目的設計和建築工程項目及相關基建工程費用，估計合共需273.9億港元，估計其建築樓面面積的建築費用單位價格約為每平方米2.1萬多港元。另為營運「簡約公屋」及聘用額外人手推展項目，另需共47億港元。政府建議於2023年第一季向立法會申請一筆過撥款，以趕及於2024/25年完成首批逾1,000個單位。

文件指出，目前可推出的用地均位於新界，但仍在市區物色其他合適用地，目標於明年上半年進一步公布詳情。而房屋局亦有曝光關於「簡約公屋」的內部設計模擬圖，設有獨立洗手間、淋浴間和開放式煮食空間；配備冷氣機、熱水爐和抽氣扇等基本設備，而室內樓面面積介乎約10至30平方米。申請資格方面，輪候傳統公屋不少於3年的人士可以申請，入住人士可繼續保留輪候傳統公屋的位置和資格，但將不會再合資格申請「現金津貼試行計劃」下的津貼，租金初步預計約為570港元至2,650港元。

為推展各「簡約公屋」項目，政府將於房屋局設立由房屋局副局長督導的「簡約公屋」專責小組，並在其轄下設3個分組，分別為政策分組、發展及營運分組和審核分組，又會開設兩個首長級編外職位等，預料所有新設職位所需增加的每年平均員工開支總額，合共約5,764.7萬港元。房屋局解釋指，經詳細檢視後認為現任人員職務已非常繁重，兼任全部或部分「簡約公屋」的職務並不切實可行，故需開設職位增加人手。