明起氣溫急降　早晚溫差達9°C　天文台提醒長者穿禦寒衣物

踏入11月下旬，市民漸感絲絲寒意，天文台今日(29日)表示，一道冷鋒會在今晚至明早(30日)橫過廣東沿岸，受隨後的強烈東北季候風影響，本港氣溫會驟降。與冷鋒相關的強烈東北季候風會在未來兩三日影響廣東沿岸，早上天氣相當清涼。明日更會有一兩陣雨，市區氣溫由初時約攝氏24度，逐步下降至晚上最低約攝氏15度，早晚溫差多達攝氏9度。

天文台和長者安居協會今舉行聯合記者會，提醒市民未來數日氣溫將顯著下降，並為冬季作好準備。天文台助理台長陳栢緯表示，天氣轉變可能影響健康，長者和慢性病患者宜多加注意。本周後期，早上天氣相當清涼，要注意身體，穿合適保暖衣服。協會也會透過「一線通平安鐘」平台，向長者發出特別天氣提示，提醒他們預早採取應對措施。

衞生防護中心亦提醒市民，特別是長者和長期病患者，應留意氣溫將顯著下降，須採取適當措施，因應需要加穿禦寒衣物，包括帽、頸巾、手套及襪；以及進食足夠食物，攝取充足熱量。由於寒冷天氣容易引起或加劇疾病，長者、心臟或呼吸系統疾病患者和其他長期病患者應特別小心。發言人解釋，長者皮下脂肪較少，體溫調節機能減退，在寒冷天氣下，身體可能未能對氣溫下降作出適當反應。另外，市民應避免飲用會令血管擴張、不能保暖的含酒精飲品。