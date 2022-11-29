食環署開位支援優化街市項目　多名議員關注鼠患問題

食物環境衞生署建議在食環署開設一個為期5年的首長級編外職位，以支援及督導現有公眾街市進行現代化工程、發展新街市項目、優化街市管理等，預計職位所需的每年開支約320萬。立法會人事編制小組委員會今（29日）審批建議時，有議員建議食環署要加快街市現代化進程、加強鼠患治理工作以及改善檔口競標流程，環境及生態局副局長黃淑嫻回應會加速進程，又指食環署正衡量多個治鼠患方法的成本效益，在多個街市推進捕鼠方案。

食環署原申請將職位轉為常額，但遭多名議員質疑後，今提出延續編外性質。議員林振昇指，希望延續編外職位可以令街市翻新工作流程加快，不要讓大眾覺得開設職位後成效不大。黃淑嫻回應食環署有與翻新工程的持份者保持密切溝通，又會多個方案加速流程，如在天水圍街市翻新時同步進行招標、研究用組裝合成的建築方法加快進度。

多位議員對街市鼠患問題表達關注。議員容海恩和葉劉淑儀質詢局方對鼠患的處理方法，葉劉淑儀又詢問局方會否考慮讓街市檔主養貓解決鼠患，議員黃俊碩推薦使用酒精捕鼠器。黃淑嫻指目前政府有一系列防鼠措施，如渠到裝網，又會在深夜密集式捕鼠，在楊屋道街市也正推行傳感器試驗計劃，以檢測老鼠動向，酒精捕鼠器亦有在用，未來會考慮多個捕鼠方案的成本效益。

議員蘇長榮表示多個街市的空置率高，如駱克道街市達15%、荃灣街市達20%，元朗同益街市更有6成空置，又指目前競投機制不公平，使基層市民很難投到檔口。黃淑嫻指目前引入了一人一檔的競投方式，又聽取了競委會和申訴專員意見改善競投流程。