評審局推應用學位課程先導計劃　收生要求靈活　提供實習機會

香港學術及職業資歷評審局(評審局)受教育局委託，以顧問身份參與「應用學位課程先導計劃」，在本學年推行4個涵蓋護理、檢測認證、園藝樹藝及老年學範疇的應用學位課程，評審局稍後將向教育局提交終期建議。教育局副秘書長李忠善表示，4個應用課程自推出以來，整體反應不俗，更獲得業界積極參與及認可。

計劃課程包括明愛專上學院護理學、都會大學檢測和認證應用理學、職業訓練局園藝樹藝及園境管理，以及東華學院應用老年學課程。評審局說，應用學位與傳統學士學位相同，屬資歷架構第5級課程，但課程收生要求更為靈活，會考慮除學術成績外的相關因素，同時更將提供大量業界實習機會，培育學生具備相關產業的應用能力，確保畢業生在入行前擁有一定程度技能和認識。評審局總幹事周慶邦表示，評審局將於終期報告中向教育局提出建議，包括要求增加應用學位，制訂恒常化的支援政策，為持份者增設便利措施，並要求制訂監管評核機制，以及加強公眾推廣等。

職業訓練局舉辦全港首個及唯一的園藝樹藝及園境管理課程，學生畢業後可從事園境相關工作，如登記樹藝師、園藝園景項目經理、顧問等。香港高等教育科技學院張浩表示，計劃下本學年收生錄得理想成績，比率較去年增30%，低年級與高年級一共有逾50多名新生入學；高年級入學中，更分別有樹藝園藝老闆，或已從事多年相關工作的退休公務員報讀課程，他們為望一圓「大學夢」之餘，亦慨嘆過往坊間未有相關課程，相信是次可透過學術理論等知識，提升專業水準，以增強競爭力，甚或為生意轉型。他續指，畢業生在累積一定工作經驗後，更可申請不同獲國際認可的專業職業資格，如美國註冊樹藝師、本地園境學會樹藝師等，有助提高薪酬待遇。