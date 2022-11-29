房協周四起添增AlipayHK交租　約3萬多租戶受惠

香港房屋協會將新增交租方法，方便租戶交租。房協與AlipayHK今日(11月29日)公布，由本周四(12月1日)起，房協轄下共51個物業，包括20個出租屋邨、商業單位以及指定屋苑的居民、商戶以及業戶，均可使用AlipayHK流動應用程式繳交租金或管理費，合共3萬多個出租屋邨住戶、商業租戶和業戶受惠。

對於AlipayHK成為首個電子錢包支援出租屋邨繳交租金，房協總監(物業管理)潘源舫表示，新增電子錢包方式繳費可為租戶提供多一個繳費途徑，房協將繼續探討更多其他可行的繳費平台和方案。而在新增AlipayHK電子錢包繳費方式後，房協合共為出租屋邨居民、商戶和業戶提供多達10種選擇方式繳交租金及管理費。

參與使用AlipayHK繳費服務的房協出租屋邨和商業租戶，需預先在手機下載AlipayHK流動應用程式，並於「繳費服務」中選擇「租金」；參與使用AlipayHK的屋苑業戶，則須選擇「物業管理」以繳交管理費及所屬的出租屋邨或物業，然後輸入「帳戶編號」及「物業單位號碼」等資料以進行登記及完成帳單連結，即可成功繳費，其後每月亦會收到帳單提示。