預先包裝乾響螺二氧化硫含量超標　食安中心令停售及下架

食物安全中心今日(29日)公布，近日透過恒常食物監測計劃，從黃大仙一間超級市場檢取一個預先包裝乾響螺樣本作檢測，結果發現防腐劑二氧化硫含量超出法例標準，而樣本的食物標籤亦未有標明有關添加劑的作用類別及其名稱。中心呼籲市民應停止食用受影響批次的產品，業界如持有受影響批次的產品，亦應立即停止使用或出售。

涉事產品為「南北行」出品的「美國原隻響螺」，淨重250克，來源地為美國，經銷商為南北行參茸葯材有限公司，食用日期為2023年12月20日前最佳。中心發言人指，有關乾響螺樣本的二氧化硫含量為百萬分之249，超出法例上限的百萬分之30。另已知會涉事商戶上述違規事項，並指令其將受影響批次產品停售及下架，有關商戶已按指示對受影響批次產品進行回收。

二氧化硫是一種防腐劑，經常用於乾菜、乾果、醃菜和鹽醃的魚製品等不同種類的食物。二氧化硫可溶於水中，清洗和烹煮可除去食物中大部分二氧化硫。不過，對二氧化硫有過敏反應的人，在食用後可能會出現氣喘、頭痛或惡心等徵狀。