多46地納強檢　涉屯門6屋苑　海典軒及悅湖山莊上榜

再增46個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案、污水樣本驗出新冠病毒而被納入強檢名單，政府今日(11月29日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該46個地方的人士，須於明日至後日(11月30日至12月1日)期間進行病毒檢測。另外，政府明日會在深井麗都花園重開臨時流動採樣站。

污水驗出新冠病毒的地點如下：

1.天水圍天恩邨恩盈樓

2.天水圍栢慧豪園6座

3.天水圍天恒邨恒通樓

4.沙田博康邨博安樓低座及高座

涉及多宗病例的地點如下：

1.將軍澳彩明苑彩榮閣

2.馬鞍山錦豐苑錦荷閣

3.上水祥龍圍邨呈祥樓

4.九龍城東匯邨匯智樓

5.鑽石山龍蟠苑龍璋閣

6.沙田康林苑園林閣

7.將軍澳頌明苑冠明閣

8.荃灣德士古道69號尚文苑

9.東涌逸東二邨瑞逸樓

10.屯門美樂花園8座

11.將軍澳峻瀅5座

12.屯門新圍苑新奐閣

13.屯門富泰邨仁泰樓

14.大角咀詩歌舞街83號亮賢居

15.上環帝后華庭3座

16.馬鞍山福安花園1座

17.青衣盈翠半島2座

18.葵涌寧峰苑庭峰閣

19.屯門新屯門中心5座

20.大埔景雅苑景悅閣

21.鴨脷洲海怡半島美祥閣

22.沙田愉翠苑愉能閣

23.荃灣灣景花園3座

24.荃灣灣景花園4座

25.深井麗都花園3座

26.柴灣曉翠苑雅翠閣

27.荃灣愉景新城3座

28.粉嶺粉嶺中心D座

29.北角健康邨康勝閣

30.茶果嶺麗港城30座

31.旺角富榮花園2座

32.屯門海典軒1座

33.青衣翠怡花園4座

34.長沙灣碧海藍天6座

35.北角海峯園南峯閣

36.西貢翠塘花園8座

37.屯門悅湖山莊15座

38.旺角富榮花園18座

39.九龍灣麗晶花園21座

40.荃灣綠楊新邨K座

41.葵涌浩景臺2座

42.藍田滙景花園13座