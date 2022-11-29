「詩凝美容」再出事　兩4旬婦打肉毒桿菌毒素後疑中毒

位於佐敦「詩凝美容」意外頻生，繼上周三(23日)衞生署衞生防護中心公布，一名四旬婦打肉毒桿菌素後，出現中毒頭暈乏力求醫的個案外，今日(29日)再多兩宗個案正在調查，涉事的兩名均為42歲的女病人在上址注射肉毒桿菌毒素後，疑似出現肉毒中毒個案，當局再次呼籲市民，注射肉毒桿菌毒素只應由註冊醫生處方和施行。

中心表示，涉事2名女病人過往健康良好。一人在本月7日於兩邊面頰接受肉毒桿菌毒素注射，一周後(11月14日)起陸續出現嘴角僵硬、視力模糊、言語不清、上肢無力和麻痹及氣促。另一人則在本月10日於兩邊面頰接受肉毒桿菌毒素注射，8日後陸續出現嘴角僵硬及咀嚼困難、視力模糊、雙眼下垂和心悸。她們昨(28日)到廣華醫院急症室求診，同日入院。兩人情況穩定。臨床診斷為懷疑醫源性肉毒中毒。

由於中毒病人的相關肌肉會受影響，而肉毒桿菌毒素亦可能擴散，影響注射部位以外的其他範圍，並在注射後數小時、數日或數周，出現咀嚼困難、視力模糊等多種症狀。衞生防護中心指出，注射肉毒桿菌毒素只應由本地註冊醫生施行，呼籲消費者應了解醫生的全名，並查閲香港醫務委員會註冊醫生名單，同時查詢其專業資格和相關資歷。