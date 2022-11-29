教育局開設2教育主任職位　議員不滿官員工作

教育局建議開設2個為期5年的首席教育主任職位，以讓4個區域教育服務處能各有1名首席教育主任監督，加強在實施教育政策方面的高層監督，讓其能充分發揮與各區的學校及社區溝通的職能。立法會人事編制小組委員會今（29日）討論建議時，有議員批評分區和學校溝通混亂，亦有議員關心人口下降的情況下，學校跨區重建資源分配問題。教育局常任秘書長李美嫦回應是此增加職位能夠加強督導和統籌規劃，學校重置亦有考慮多方因素。

2個編外首席教育主任職位所需的開支為每年每位約520萬元，為其開設的2個私人秘書職位所需的開支是每年每位約80萬元。議員朱國強指對分區官員有意見，他指同一個政策同一個問題，當問不同分區時會有不同答案，甚至互相矛盾，而且官員和弱勢學校溝通的態度惡劣，「基本尊重都冇」，對此非常不滿意。朱續指分區和學校溝通時沒有用心聆聽，導致問題經常「石沉大海、冇下文」，希望是此加位能解決問題。李美嫦指局內會加強督導和培訓，也希望增位後能加強統籌規劃。

議員盧偉國指目前學生人口下降，但每區的下降情況都不一樣，因此建議局方在考慮小學跨區重置問題時要看當區訴求。議員郭玲麗也表示目前部分重置計劃是用2019年前的數據決定，詢問局方有沒有考慮其他因素。李美嫦回應指考慮人口問題，新的校舍都會以重置為主，而決策時也用了可獲得的最新數據，亦考慮了其他因素，如公屋落成等。