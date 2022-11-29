食安跟進餐廳食物中毒案　揭心太軟沙門氏菌含量超標

衞生防護中心上周四(24日)公布尖沙咀食肆「Paper Moon」出現食物中毒個案，6名年齡介乎4至35歲的女子在進食甜品「朱古力心太軟伴雲呢拿雪糕」，其後出現腹痛、嘔吐等病徵。食環署食物安全中心今日(29日)表示，正積極跟進4宗涉及心太軟蛋糕的食物中毒個案，包括派員到上述食肆，並在該處抽取的一個心太軟蛋糕樣本檢出含致病原D組沙門氏菌，目前正跟進事件。

發言人指，中心早前接獲衞生防護中心通報後，隨即派員到上址懷疑涉事的食肆，並抽取食物和環境樣本作化驗。結果顯示，在25克心太軟蛋糕樣本中含有沙門氏菌，超過《食品微生物含量指引》在25克即食食物樣本中不得檢出沙門氏菌的準則。中心已知會有關食肆上述違規事項，該食肆已按中心指示停售及棄置相關食品。另要求該食肆檢視和改善生產流程及進行徹底清潔和消毒，如有足夠證據將會提出檢控。

感染沙門氏菌可引致發燒及腸胃不適，例如嘔吐、肚痛及腹瀉等。這類致病菌對嬰幼兒、長者及免疫系統較弱的人，可能會有較嚴重的影響，甚至可引致死亡。而根據《公眾衞生及市政條例》（第132章）第54條的規定，所有在香港出售的食物，不論進口或本地生產，必須適合供人食用。若觸犯有關法例，一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁6個月。