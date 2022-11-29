4人擅離檢疫或隔離地點　分別被判罰款監禁及緩刑

衞生署表示，有4人因違反《預防及控制疾病規例》而被判刑。

再有市民因違反防疫規例而被判刑。衞生署今日(29日)表示，有4人因違反《預防及控制疾病規例》(第599A章)，今於裁判法院被判刑。違例者最高可被罰款10,000港元及監禁6個月。署方強調，政府對違反相關規例的人絕不容忍，再次提醒公眾應遵守相關規例。

首2宗個案分別涉及70歲及66歲男子，早前獲發強制檢疫令，惟在檢疫令尚未屆滿前，曾擅離其檢疫地點，因而被控違反《規例》第32(1)及32(3)條，今日分別於東區裁判法院被判處監禁7日，緩刑12個月；以及被判處監禁14日，緩刑12個月，同期執行。

第3宗個案涉及一名52歲女子，她早前確診並獲發隔離令，同樣在隔離期尚未屆滿前擅離隔離地點，被控違反《規例》第32(1)及32(3)條，今於觀塘裁判法院被判囚14日，緩刑12個月及罰款5,000港元。最後一宗個案為41歲男子，他早前確診並持隔離令，期間離開隔離地點及移除電子手環，他被控違反《規例》第23(1)、23(4)、23(5)條及第32(1)及32(3)條，今被判囚7日，緩刑12個月，及罰款10,000港元。