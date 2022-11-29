續添5宗輸入無症狀感染個案　二價疫苗12.1起可供接種

澳門疫情反覆。當地新型冠狀病毒感染應變協調中心今日(29日)公布，過去一日(28日)新增5宗輸入性無症狀感染個案，均為女性，年齡介乎為26至53歲，分別為由泰國、越南、德國、阿拉伯聯合酋長國入境，列為無症狀感染者，她們已被送往指定地點隔離。澳門至今錄得799宗確診及1,931宗無症狀感染個案；此外，澳門現時維持0宗本土個案。

疫苗方面，為應對新冠病毒Omicron變種株的疫情，澳門政府已購買復必泰針對Omicron BA.4/5的二價疫苗；以及供6個月至4歲幼童接種的復必泰疫苗。上述疫苗均已運抵澳門，衛生局已完成疫苗收貨程序，居民最早可於明(30日)早10時起預約，並於後日(12月1日)開始提供接種。

衛生局續指，二價疫苗只可供作加強劑接種，會優先提供二價mRNA疫苗作第4劑，即第2次加強劑接種；至於已打3針，即打了1次加強劑的人士，會因應疫苗的供應情況而決定提供二價或原始株疫苗；不論是初種的最後一劑或前一劑加強劑是接種mRNA或滅活疫苗，均可選擇接種mRNA疫苗作後續加強劑。